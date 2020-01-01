موعد مباراة النصر القادمة ضد ضمك في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد ضمك في الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل النصر ضيفًا ثقيلًا على ضمك مساء الخميس 30 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 5 جمادي الآخر 1441 هجريًا، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُعد هذه المباراة في غاية الأهمية بالنسبة للعالمي، إذ يسعى إلى مواصلة مطاردة الهلال ومنازعته على صدارة ترتيب الدوري، وقد تكون هذه المباراة سهلة إلى حد كبير كون ضمك يُعاني الأمرين هذا الموسم.

ضمك يتذيل جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط فقط، ولم يتمكن من تحقيق أي انتصار منذ الرابع عشر من ديسمبر الماضي، ولكن يتوقع أن يُقاتل الفريق في سبيل تحقيق المفاجأة وإرهاق النصر قدر المستطاع.

في الوقت نفسه فإن الفريق الأصفر سيكون جاهزًا بالقوة الضاربة من أجل سحق أصحاب الأرض، تمامًا كما جرى في مباراة الذهاب التي شهدت فوزًا سهلًا بهدفين نظيفين للنصر.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد ضمك والقنوات الناقلة.

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موعد مباراة النصر ضد ضمك والقنوات الناقلة