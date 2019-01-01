موعد مباراة النصر القادمة ضد الشباب فى الدوري السعودي للمحترفين 2019-20

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الشباب فى إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20،

محمد مصطفي

يستضيف النصر فريق الشباب على استاد الملك فهد الدولي يوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 14 محرم 1441 هجرياً، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20.

استهل العالمي مشواره فى الدفاع عن لقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بالفوز على مضيفه فريق الفتح بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، علي ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة، وبهذا الانتصار يتصدر النصر ترتيب الجدول برصيد 6 نقاط وبفارق نقطتين عن العدالة صاحب المركز الثاني، بينما قاريًا حقق النصر فوزًا غاليًا على السد القطري، بهدفين دون رد فى ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يذكر أن لقاء العودة يوم 16 سبتمبر القادم بملعب جاسم بن حمد بالدوحة.

علي الجانب الآخر، يحتل فريق الشباب حاليًا المركز الثالث برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين عن المتصدر، ومتساويًا مع كلاً من العدالة صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف والفيحاء رابع الترتيب، ويدخل الفريق هذه المباراة وهو قادم من تعادل أمام الفيصلي فى لقاء الجولة الثانية من الدوري السعودي، بعد أن استطاع تحقيق الفوزعلى الفتح فى مباراة الجولة الأولي من دوري محمد بن سلمان للمحترفين

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