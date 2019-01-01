موعد مباراة النصر القادمة ضد الباطن، فى الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الباطن في الجولة 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019

محمد مصطفي

يستضيف النصر الباطن على استاد الأمير فيصل بن فهد يوم الخميس 16 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 11 رمضان 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

كانت آخر مباريات العالمي ضد الحزم وانتهت بثلاثية نظيفة بأقدام المتألق عبدالرزاق حمدالله، ليستمر في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة، فبعد مرور 29 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى 4 هزائم.

يدخل فريق الباطن الذي حصل رسميًا على بطاقة الهبوط الثانية من الدوري السعودي للمحترفين بعدما تلقى الهزيمة أمام أحد بهدف وحيد، ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي، فحتى الآن خاض الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل في اربع وخسر 19 مباراة.

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موعد مباراة النصر ضد الباطن والقنوات الناقلة

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