موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتفاق في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتفاق في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر إقامتها في ستاد الملك فهد الدولي..

يستعد ملعب الملك فهد الدولي لاحتضان مباراة النصر، صاحب الأرض، أمام نظيره الاتفاق، في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة لا تمثل أهمية فعلية للعالمي، حيث ضمن الفريق احتلاله المرتبة الثانية وفشل في الحفاظ على درع الدوري للعام الثاني على التوالي بعد إنهاء الهلال المنافسة منذ الجولة قبل الماضية.

في الوقت نفسه فإن الاتفاق هو الآخر فقد فرصة المشاركة الآسيوية الموسم المقبل، ولكنه يطمح لتحقيق الثلاث نقاط لتحسين مركزه وزيادة مكافأته المالية.

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الآن سنتعرف على موعد مباراة النصر ضد الاتفاق وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة.

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ما هو موعد مباراة النصر والاتفاق؟

سيلتقي النصر مع الاتفاق مساء الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 21 محرم 1442 هجريًا على ملعب الملك فهد الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:35 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 19:35 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة النصر والاتفاق مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.