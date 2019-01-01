موعد مباراة النصر القادمة ضد الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والمقرر لها ضد الفيصلي..

عمر خليل

واصل النصر صحوته، وحقق انتصارًا كبيرًا على نظيره أبها بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي لُعبت لحساب الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفوز الكبير أتى بعد الانتصار الأغلى هذا الموسم على الهلال في ديربي الرياض بهدفين للنجم عبد الرزاق حمدالله، ليُقلص العالمي الفارق أكثر وأكثر مع الزعيم ويحقق له الهزيمة الأولى على الصعيد المحلي تحت قيادة مدربه الجديد رازفان لوشيسكو.

وبالانتصار على أبها ارتفع رصيد النصر إلى النقطة رقم 17 ليحتل بها المركز الثاني في رحلة الدفاع عن لقبه، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر الهلال، مع بقاء مباراة مؤجلة لكتيبة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

هذه المباراة المؤجلة من المقرر لها يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 9 ربيع الأول 1441 هجريًا، أمام الفيصلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

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الفيصلي يُعد مفاجأة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث بالتساوي مع النصر بنفس عدد النقاط، 17 لكل منهما، مما يجعل المهمة ليست بالسهلة على الإطلاق لزملاء يحيى الشهري ويجعلنا أمام مباراة يتوقع أن تكون مثيرة.

وفي هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة النصر القادمة ضد الفيصلي والقنوات الناقلة لها..

موعد مباراة النصر ضد الفيصلي والقنوات الناقلة

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