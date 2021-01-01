موعد مباراة النصر القادمة ضد السد في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد السد في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا على ملعب مرسول بارك، وما هي القنوات الناقلة؟

يتأهب النصر لقمة من قمم كرة القدم العربية، عندما يلتقي مع السد في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا على ملعب مرسول بارك.

العالمي عجز عن الفوز في أول مبارياته في المجموعات، حيث تعادل سلبيًا مع الوحدات، لتزداد الضغوطات على كاهل المدرب البرازيلي مينيزيس مبكرًا.

بينما لم يكن حال السد أفضل كثيرًا، حيث اكتفى بتعادل ولكن إيجابي مع فولاد الإيراني، لتصبح القمة العربية في الجولة المقبلة هامة جدًا للفريقين وللتعويض.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر والسد وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة الأهلي السعودي واستقلال في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا 2021؟

موعد مباراة النصر والسد هو السبت الموافق 17 أبريل 2021، الموافق 5 رمضان 1442 هجريًا، بملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها، وذلك بعد أن كانت تنقل في السابق حصريًا على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي على ما يبدو لم تحصل على الحقوق من جديد.

لكن، ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.