موعد مباراة النصر القادمة ضد الرائد في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الرائد في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل النصر على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضيفه الرائد مساء الأربعاء الموافق 11 مارس 2020، الموافق 16 رجب 1441 هجريًا، في إطار الجولة 22 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نتائج العالمي بدأت في التراجع في الفترة الأخيرة بعد التعادل بشق الأنفس مع الأهلي والنتيجة المخيبة للآمال أمام الفيصلي، مما يُزيد الضغوط على كتيبة روي فيتوريا من أجل الانتصار على الرائد رغم الصعوبة المتوقعة للمباراة.

الضيوف هم أحد المفاجآت السارة في الدوري السعودي هذا الموسم، فالفريق يأتي في المرتبة السادسة برصيد 31 نقطة ويقترب رويدًا رويدًا من المربع الذهبي وبالتبعية فالنصر في انتظار مباراة صعبة للغاية قياسًا بما يقدمه الرائد حتى الآن هذا الموسم.

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وقد طفت أزمة عبد الرزاق حمدالله على الساحة في الآونة الأخيرة داخل أروقة النصر بعد رفضه الانصياع لقرار الغرامة المالية، ويبقى السؤال هل سيعود أمام الرائد أم يستمر غيابه الذي بدا تأثيره واضحًا أمام الفيصلي.

عبدالرزاق حمد الله - لا تطلب الاحترافية وتتعامل كهاو

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد الرائد والقنوات الناقلة..

موعد مباراة النصر ضد الرائد والقنوات الناقلة