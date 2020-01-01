موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام الاتحاد في الجولة التاسعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

قمة من القمم الكلاسيكية في كرة القدم السعودية، عندما يستضيف الاتحاد نظيره النصر على ملعب الجوهرة المشعة في إطار الجولة التاسعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة لا تمثل شيئًا بالنسبة للعالمي حاليًا بعد نهاية المنافسة على درع الدوري بفوز الهلال في مباراة الحزم واستمرار فارق الـ6 نقاط مع تبقي جولتين فقط على النهاية.

على الجانب الآخر تمثل المباراة أهمية استثنائية للعميد الذي ينافس على البقاء، هذه الثلاث نقاط مع سقوط المنافسين من شانه أن يضمن للنمور الاستمرار في الدوري الموسم المقبل.

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قد تكون المباراة فرصة جيدة لروي فيتوريا من أجل إعداد فريقه للمتبقي من دوري أبطال آسيا، وقد يلجأ لإراحة بعض اللاعبين بعد ضغط المباريات الأخير قبل المعترك القاري المهم للغاية.

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد الاتحاد والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر ضد الاتحاد؟

يلتقي النصر مع الاتحاد مساء الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 16 محرم 1442 هجريًا، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة الثامنة و35 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة و35 دقيقة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة المباراة مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق للمباراة قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.