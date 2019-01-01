موعد مباراة النصر القادمة ضد الأهلي فى الدوري السعودي 2019-20.

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الأهلي فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب الملك فهد الدولي

محمد مصطفي

يفتح ملعب الملك فهد الدولي في الرياض أبوابه لاستضافة ديربي سعودي قوي يجمع بين الأهلي والنصر، وذلك يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، الموافق 28 محرم 1441 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20.

يعيش العالمي أيامًا لا يُحسد عليها حتى الآن فى ظل نتائجه السلبية، حيث سقط الفريق في فخ الخسارة من نظيره الحزم بهدف دون رد، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط متساويًا بنفس النقاط مع فريق العدالة صاحب المركز الثاني، والهلال صاحب الصدارة والذي له مباراة مؤجلة، وقبل ذلك ودع النصر دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام مضيفه السد القطري بنتيجة (3-1)، والذي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد، فى إياب ربع نهائي البطولة.

كانت آخر مباريات الراقي أمام فريق الوحدة وخسروا في هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الرابعة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيده 4 و متساويًا بالنقاط مع فريق الحزم صاحب المركز العاشر، فمنذ انطلاقة الموسم لن يستطيع الفريق تحقيق الفوز الا فى مباراة وحيدة، وتعادل وخسر مثلها.

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موعد مباراة النصر ضد الأهلي والقنوات الناقلة

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