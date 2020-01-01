موعد مباراة النصر القادمة ضد الفتح في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الفتح في إطار الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وما هي القنوات الناقلة..

فاجأ النصر الجميع بتعادلٍ مخيب للآمال مع متذيل الترتيب ضمك، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس في إطار الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعادل الغير متوقع سيضع الكثير من الضغوطات على كتيبة المدرب روي فيتوريا في سبيل تحقيق نتيجة إيجابية عندما يستضيفون الفتح مساء الخميس 6 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 13 جمادي الآخر 1441 هجريًا، على ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض.

هذه المباراة لن تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للعالمي، حيث سينبغي الفوز بأي وسيلة من أجل الاستمرار في منافسة الهلال على صدارة ترتيب الدوري، لا سيما وأن الموج الأزرق في طريقه للانفراد بالصدارة حال الفوز في مباراته هذه الجولة.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد الفتح وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة النصر ضد الفتح والقنوات الناقلة