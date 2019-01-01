موعد مباراة النصر ضد الشباب، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد ديربي الرياض بين النصر والشباب في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

محمد مصطفي

يستضيف النصر فريق الشباب على استاد الملك فهد الدولي يوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 14 محرم 1441 هجرياً، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20.

استهل العالمي مشواره فى الدفاع عن لقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بالفوز على مضيفه فريق الفتح بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، علي ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة، وبهذا الانتصار يتصدر النصر ترتيب الجدول برصيد 6 نقاط وبفارق نقطتين عن العدالة صاحب المركز الثاني، بينما قاريًا حقق النصر فوزًا غاليًا على السد القطري، بهدفين دون رد فى ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يذكر أن لقاء العودة يوم 16 سبتمبر القادم بملعب جاسم بن حمد بالدوحة.

علي الجانب الآخر، يحتل فريق الشباب حاليًا المركز الثالث برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين عن المتصدر، ومتساويًا مع كلاً من العدالة صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف والفيحاء رابع الترتيب، ويدخل الفريق هذه المباراة وهو قادم من تعادل أمام الفيصلي فى لقاء الجولة الثانية من الدوري السعودي، بعد أن استطاع تحقيق الفوزعلى الفتح فى مباراة الجولة الأولي من دوري محمد بن سلمان للمحترفين

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موعد مباراة النصر ضد الشباب والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة النصر - الشباب استاد الملك فهد الدولي الجمعة 13 سبتمبر 2019،

14 محرم 1441،

20:50 السعودية، 19:50 مصر KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع النصر

يغيب عن العالمي النجم النيجيري، أحمد موسي لإصابة في قدمه اليمنى أثناء مشاركته في تدريبات منتخب بلاده خلال فقرة التوقف الدولي، ولن يغيب أي لاعب اخر .

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صـور من تدريبات #العالمي اليوم الاثنين pic.twitter.com/P6qQtHUMQT — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 9, 2019

سيدخل المدرب البرتغالي هذا اللقاء بنفس طريقته المعتاد عليها مع الفريق، ومن المتوقع أن يبدأ بعد الرازق حمدالله أساسيًا بعد عودته من الإصابة، وسيدفع بعمر هوساوي ومايكون بيريرا فى قلب الدفاع.



التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

عبد الرحمن العبيد - عمر هوساوي - مايكون بيريرا - سلطان الغنام

عبد الله الخيبري - عبد الرحمن الدوسري

فراس البريكان - جوليانو فيكتور - نور الدين امرابط

عبد الرزاق حمد الله

الغيابات والتشكيل المتوقع للشباب

لن يغيب عن الليث أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف قبل الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

سيدخل المدرب الأرجنتين خورخي ألميرون هذا اللقاء بنفس طريقته الذ بدأ بها الموسم مع الفريق، ومن المتوقع أن يبدأ بعد الرازق حمدالله أساسيًا بعد عودته من الإصابة، وسيدفع بعمر هوساوي ومايكون بيريرا فى قلب الدفاع.



التشكيل | 4-2-3-1