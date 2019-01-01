موعد مباراة النصر ضد السد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر السعودي ضد السد الفطري في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، والقنوات الناقلة التشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب جاسم بن حمد الدولي أبوابه لاستضافة قمة خليجية من العيار الثقيل بين السد القطري والنصر السعودي يوم الإثنين 16 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 17 محرم 1441 هجريًا، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.



استهل السد القطري مشواره فى بطولة دوري أبطال آسيا، بعد أن تصدر المجموعة الرابعة الذي كانت تضم كلً من الاهلي السعودي وبيرسبوليس وباختاكور، ليضرب موعدًا مع ديربي قطري من العيار الثقيل ضد غريمه التقليدي نادي الدحيل، لينتهي لقاء الذهاب بينهما بالتعادل إيجابيًا بهدفٍ لمثله، ثم نجح الأبيض فى حسم مباراة الإياب لصالحه بفوزًا كبيرًا بثلاثة أهدف مقابل هدف، ليضرب موعدًا مع النصر فى اللقاء الذي إنتهي لصالح العالمي بهدفين مقابل هدف، بينما محليًا يدخل السد فى المركز الثاني فى الدوري القطري برصيد 6 نقاط.

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على الجانب الآخر، تقدم العالمي بخطوة نحو التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن استطاع تحقيق فوزًا صعبًا بهدفين مقابل هدف، أمام ضيفه السد القطري فى ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة، بينما محليًا تعادل فارس نجد سلبيًا فى قمة مخيبة للآمال امام الشباب السعودي، والتي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بمدية الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبهذه النتيجة يتصدر النصر جدول الترتيب مؤقتًا، برصيد 7 نقاط.

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موعد مباراة النصر ضد السد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة السد - النصر استاد جاسم بن حمد الدولي الإثنين 16 سبتمبر 2019،

17 محرم 1441،

17:45 السعودية وقطر، 16:45 مصر لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع النصر



لن يفتقد العالمي أي لاعب بسب الإصابة في مباراة السد القطري في إياب دور ربع نهائي، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، وستكون جميع العناصر جاهزة تحت قيادة المدرب روي فيتوريا.



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صـور من تدريبات #العالمي اليوم الخميس pic.twitter.com/QhTC4r9Ytt — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 12, 2019

سيدخل المدرب صاحب الـ49 عامًا بنفس طريقته المعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بعبد الإله العمري وبرونو أوفيني في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد على عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم، وخلفه الثلاثي أحمد موسى، جوليانو فيكتور، نور الدين أمرابط.





التشكيل | 4-2-3-1

برادلي جونز

عبد الرحمن العبيد - عبد الإله العمري - برونو أوفيني - سلطان الغنام

عبدالرحمن الدوسري - عبد الله الخيبري

أحمد موسى - جوليانو فيكتور - نور الدين أمرابط

عبد الرزاق حمد الله

الغيابات والتشكيل المتوقع للسد

لن يفتقد السد القطري أي لاعب بسب الإصابة في هذا اللقاء، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، وستكون جميع العناصر جاهزة تحت قيادة المدرب الإسباني.

سيدخل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، بنفس الطريقه التي يلعب بها مبارياته مع السد منذ توليه المهمة، وسيدفع بالثنائي طارق سلمان، بيدرو ميجيل في قلب الدفاع، وسيعتمد على بغداد بونجاح لقيادة هجوم الفريق في هذا اللقاء.

التشكيل | 4-2-3-1

سعد عبدالله الدوسري

عبد الكريم حسن - طارق سلمان - بيدرو ميجيل - وو يونج جونج

سالم الهجري - جابرييل غرنانديز