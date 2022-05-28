موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الحزم في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل نادي النصر ضيفًا ثقيلاً على نادي الحزم في الجولة 29 وقبل الأخيرة من الدوري السعودي 2021-2022.

تعادل النصر من الأهلي في قمة الجولة الأخيرة بهدفٍ لملثه، فارتفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، وأصبح رصيد الراقي 31 نقطة في المركز التاسع.

نادي الحزم هبط رسميًا من دوري المحترفين منذ أسابيع، حيث يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بفارق 13 نقطة عن الرائد صاحب المركز الثالث عشر.

وهنا نتعرف على موعد مباراة النصر والحزم في الجولة 29 من الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة النصر والحزم؟

موعد مباراة النصر القادمة ضد الحزم هو 18 يونيو 2022 على ملعب نادي الحزم.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC وشاهد مجانًا بتقنية SD، وللمشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك.

يمكنك أيضًا متابعة خدمة البث المباشر لمباراة النصر والحزم من خلال موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.