موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد التعاون في الجولة الثالثة في روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يحل نادي النصر ضيفًا على نادي التعاون في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، وذلك في الجولة الثانية من الدوري السعودي 2022-2023.

فاز النصر بمباراته الأولى في الدوري هذا الموسم بهدفٍ دون رد، أما التعاون فقد انتصر على الفتح بهدفين دون رد.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما هو موعد مباراة النصر والتعاون؟

موعد مباراة النصر والتعاون، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو السبت 3 سبتمبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة النصر والتعاون عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

Shahid

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب التعاون - النصر السبت 3 سبتمبر 2022،

19:00 السعودية، 18:00 مصر SSC

شاهد VIP مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة