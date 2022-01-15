موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز، مباراة هامة وقوية تجمع بين التعاون والنصر، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

التعاون يمر هذا الموسم بفترة صعبة، ويدخل المباراة بعد خسارة من الهلال في الجولة الماضية، وسيهدف للخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

على الجانب الآخر النصر يعيش فترة مميزة بعد تحقيقه الفوز في آخر خمس مباريات على التوالي، ويهدف لمواصلة الانتصارات من أجل الاقتراب أكثر من القمة وخطف المركز الثاني من الشباب.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر والتعاون في الجولة الثامنة شر من الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر والتعاون؟

موعد مباراة النصر ضد التعاون هو يوم الجمعة الموافق 21 يناير 2022 على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون؟

تذاع مباريات الدوري السعودي للمحترفين على قنوات SSC، والتي تتواجد أيضًا على شاهد بتقنيتي HD و SD.

يمكنك أيضًا متابعة البث المباشر لمباراة النصر والتعاون على النسخة العربية من جول، والذي يسبق الصافرة بحوالي نصف ساعة.