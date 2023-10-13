تعرف على موعد مباراة النرويج وإسبانيا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة هامة لحساب الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الأولى في تصفيات يورو 2024 تجمع بين إسبانيا الضيف والنرويج المضيف وذلك على ملعب اوليفال شتاديون.

الفريقان فازا لتوهما في المجموعة، إسبانيا على المتصدر اسكتلندا بثنائية نظيفة، وبضعف تلك النتيجة فازت النرويج على القبرصيين.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النرويج وإسبانيا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هو موعد مباراة النرويج وإسبانيا في تصفيات يورو 2024 ؟

تقام مباراة النرويج وإسبانيا يوم الأخد الموافق 15 أكتوبر 2023 على ملعب "أوليفال شتاديون".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة النرويج وإسبانيا في تصفيات يورو 2024 ؟

تذاع مباراة النرويج وإسبانيا في تصفيات يورو 2024 عبر قناة بي إن سبورتس، وتحديدًا عبر قناة BEIN SPORTS HD 1.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بتلك الخدمة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النرويج - إسبانيا الأحد 15 أكتوبر 2023

21:45 مصر والسعودية BEIN SPORTS HD 1 أوليفال شتاديون

التشكيل المتوقع للنرويج

من المتوقع أن يدخل المدرب ستوله سولباكن المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أورجان نايلاند

بيرجر ميلينج - ليو سكيري أوستيجارد - كريستوفر أجير - جوليان رييرسون

فريدريك أورسنيس - ساندر بيرجي - مارتين أوديجارد

أولا سولباكين - ألكسندر سورلوث - إرلينج هالاند

التشكيل المتوقع لإسبانيا

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس دي لا فوينتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أوناي سيمون

فران جارسيا - باو توريس - إيمريك لابورت - داني كارباخال

رودري - فابيان رويز - ميكيل ميرينو

فيران توريس - أوهيان سانسيت - خوسيلو