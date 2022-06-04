موعد مباراة المنتخب السعودي وكولومبيا الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة أمام كولومبيا ضمن استعداد الأخضر لكأس العالم قطر 2022، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

بعد أن أنهت مهمة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بنجاح منقطع النظير، يوجه المنتخب السعودي الآن أنظاره إلى مونديال قطر، والاستعدادات الخاصة التي سيقوم بها "الأخضر" قبل البطولة.

قرعة كأس العالم 2022، التي أقيمت في أبريل الماضي في العاصمة القطرية، لم تكن رحيمة بالمنتخب السعودي، الذي وقع في المجموعة الثالثة، برفقة منتخبات الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك.

وبدأ الأخضر استعداده للمشاركة في المونديال المنتظر، وستكون أولى مبارياته التحضيرية أمام كولمبيا في المعسكر الإعدادي الذي يخوضه المنتخب السعودي في مدينة إليكانتي الإسبانية.

وسيطمح الأخضر تحت قيادة هيرفي رينارد على تجربة أكثر عدد من اللاعبين في المباريات، والاحتكاك بالمنتخبات القوية المختلفة ليستعد للحدث الأبرز في الساحرة المستديرة خلال الشتاء القادم.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة السعودية وكولومبيا في الودية والقنوات الناقلة.

جدول مباريات المنتخب السعودي للتحضير إلى كأس العالم 2022

ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي أمام كولومبيا؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد كولومبيا هو الأحد 5 يونيو 2022، على استاد نويفا لا كوندومينا

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكولومبيا؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي الاستعدادية لكأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

وستذاع مباراة السعودية والصين على القناة السابعة SSC7، كما يمكنك متابعتها عبر الإنترنت من خلال شاهد أو خدمة البث المباشر من جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السعودية - كولومبيا الأحد 5 يونيو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC 7 نويفا لا كوندومينا

تشكيل السعودية المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد العويس

ياسر الشهراني - علي البليهي - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

على الحسن - سلمان الفرج

سالم الدوسري - عبد الرحمن العبود - هتان باهبري

فراس البريكان