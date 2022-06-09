موعد مباراة المنتخب السعودي الودية القادمة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة أمام الإكوادور ضمن استعداد الأخضر لكأس العالم قطر 2022، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يواصل المنتخب السعودي تحضيراته لكأس العالم 2022، والذي تأهل له باستحقاق قبل الجولة الأخيرة من الدور الثالث في تصفيات آسيا في مجموعة ضمت اليابان وأستراليا.

سجل الأخضر بذلك مشاركته السادسة في المونديال في تاريخه، وقد كانت الأولى والأفضل في الولايات المتحدة 1994، عندما وصل الصقور لدور الستة عشر للمرة الأولى والأخيرة حتى الآن.

أوقعت قرعة كأس العالم 2022 المنتخب السعودي في مجموعة صعبة، يتواجد بها أحد المرشحين للعودة بالكأس منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي، وبجانبه منتخبي المكسيك وبولندا.

وبدأ "الأخضر" تحضيراته للمشاركة في مونديال قطر في شهر يونيو، والذي أقام خلاله معسكرًا في إسبانيا خاض خلاله مباراتين، الأولى ضد كولومبيا وخسرها بهدف دون رد، والثانية ضد فنزويلا وخسرها بالنتيجة ذاتها.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة السعودية والإكوادور الودية والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي أمام الإكوادور؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد الإكوادور هو الجمعة 23 سبتمبر 2022، على استاد نويفا لا كوندومينا

ومع عدم الإعلان الرسمي، من المتوقع أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية والإكوادور؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي الاستعدادية لكأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

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