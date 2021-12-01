موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب السعودي مباراته الثانية في كأس العرب 2021 ضد منتخب فلسطين في ستاد المدينة التعليمية.

خسر منتخب السعودية مباراته الأولى من الأردن بهدفٍ نظيف، فيما خسر الفدائي من المغرب بأربعة أهدافٍ دون رد.

مع نهاية الجولة الأولى، صعد منتخب المغرب للصدارة وخلفه النشامى بنفس الرصيد، فيما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث وخلفه المنتخب الفلسطيني بدون نقاط.

جدول مباريات ومجموعة المنتخب السعودي في كأس العرب 2021

والآن نتعرف على موعد مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة السعودية وفلسطين؟

موعد مباراة السعودية وفلسطين هو يوم السبت 4 ديسمبر 2021 في ستاد المدينة التعليمية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت القدس.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين؟

تذاع مباريات كأس العرب 2021 على قنوات بي إن سبورتس، والقناة الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين هي beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 2.

كذلك بمكنك متابعة المباراة عن طريق خدم البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي تبدأ عادةً قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.