موعد مباراة السعودية ضد أوزبكستان والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة ضد منتخب أوزبكستان في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يحل منتخب أوزبكستان ضيفًا ثقيلاً على المنتخب السعودي في ستاد جامعة الملك سعود، وذلك في الجولة الأخيرة من الدور الثاني للتصفيات المجمعة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

يحتل الأخضر المركز الأول في ترتيب مجموعته برصيد 17 نقطة، وقد ضمن نظريًا التأهل للدور الثالث من تصفيات المونديال، فحتى في حالة الخسارة سيترجع للمركز الثاني ويصعد كأحد أفضل الثواني للمرحلة المقبلة وكأس آسيا.

يتواجد المنتخب الأوزبكي في المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، وقد ضمن هو الآخر بشكلٍ كبير التأهل حتى وإن أنهى في المركز الثاني، فهو في المركز الرابع في جدول ترتيب الثواني ويمكنه بذلك التأهل للدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

جدول مباريات وترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة المنتخب السعودي ضد أوزبكستان في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة السعودية وأوزبكستان؟

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان هو يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، الموافق 5 ذو القعدة 1442 هجريًا، بملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان؟

تمتلك مجموعة قنوات السعودية الرياضية حقوق إذاعة مباراة السعودية وأوزبكستان في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.