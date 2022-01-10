استهل منتخب المغرب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2021 بتحقيق الفوز على غانا في مباراة جاءت أقل من التوقعات لكن حسمها بوفال بهدف رائع.

أسود الأطلس بقائمة مكتملة الأركان يدخلون والهدف واضح ولا غيره، التتويج بلقب الكان الغائب منذ عقود عن المغرب، خصوصًا وأن الجيل الحالي أقل ما يوصف بالذهبي.

الفوز على غانا هو مؤشر قوي للمنتخب المغربي الذي يجعله قادرًا على تصدر المجموعة والانطلاق إلى المرحلة المقبلة، خاصة وأنّ المجموعة تضم أيضًا الجابون وجزر القمر.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

إذًا، ما هو موعد مباراة المغرب القادمة ضد جزر القمر بعد التغلب على غانا وكيف يمكنك متابعتها؟ جول يمنحك كل التفاصيل..

ما هو موعد مباراة المغرب القادمة ضد جزر القمر؟

موعد مباراة المغرب وجزر القمر هو يوم الجمعة الموافق 14 يناير 2022، بملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياويندي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المغرب، السادسة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت، حقوق بث إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر شاشتها، وقد خصصت قناتي beIN Sports Max 1 و beIN Sports Max 2 لنقل مباريات البطولة.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها على موقع جول، عن طريق خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.