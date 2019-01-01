موعد مباراة المغرب ضد النيجر، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب المغرب ضد منتخب النيجر الودية الدولية، على ملعب مراكش الدولي، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد مراكش أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين المغرب والنيجر يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 11 محرم 1441 هجرياً، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية

خاض منتخب أسود الأطلس مباراة ودية في التوقف الأخير وكانت أمام منتخب بوركينا فاسو، وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد، على ملعب استاد مراكش الدولي، وتعد هذه المباراة الاولي لأسود الأطلسي تحت قيادة المدرب البوسني الجديد “وحيد خليلودزيتش” خلفا للفرنسي هيرفيه رونار الذي إنتقل إلى تدريب المنتخب السعودي

بدا المنتخب المغربي العسكرالحالي بوجود عناصر جديدة إضافة للتي ستثبت أحقيتها في البقاء في المعسكر التدريبي، ويسعي من خلال هذا المعسكر لأختيار العناصر والوقوف على التشكيلة المثالية الذي يخوض بها تصفيات كأس الأمم الافريقية 2021، وتصفيات كأس العالم 2024

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موعد مباراة المغرب ضد النيجر والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة المغرب - النيجر استاد مراكش الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 ،

11 محرم 1441، 21:00 مصر، 22:00 السعودية لم يتحدد بعد قناة المغربية الرياضية

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب المغرب

لن يغيب عن منتخب أسود الأطلس أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في هذا اللقاء، وستكون جميع أوراق المدرب البوسني جاهزة لخوض هذه المواجهة.

من المتوقع أن يبدأ المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش بطريقته الذي بدأ بها مباراة بوركينا فاسو الودية، وسيدفع بالحارس ياسين بونو، وسيدفع بزهير فضال ويونس عبدالحميد في مركز قلب الدفاع، وأمامهم الثلاثي يونس بلهندة وكريم الأحمدي ومبارك بوصوفة، وسيقود خط الهجوم الثلاثي نور الدين امرابط، يوسف نصيري، حكيم زياش

التشكيل | 4-3-3