موعد مباراة المغرب القادمة ضد ساحل العاج في كأس أمم إفريقيا

تعرف على موعد مباراة المغرب القادمة ضد ساحل العاج في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019

محمود جمال

يفتح استاد السلام أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين المغرب وساحل العاج يوم الجمعة 28 يونيو 2019 ميلادياً، الموافق 25 شوال 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.

استهل أسود الأطلس مشوارهم في البطولة بفوز قاتل على حساب منتخب ناميبيا في الدقائق الأخيرة عن طريق النيران الصديقة، وبهذا الانتصار اعتلى المنتخب المغربي قمة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، وينافس الفريق في مجموعة تضم كلًا من ساحل العاج، نامبيا، جنوب إفريقيا، وسيسعى المنتخب المغربي بالخروج بالثلاث نقاط من هذه المواجهة لضمان التأهل رسميًا إلى الدور القادم.

نافس منتخب الأفيال في التصفيات المؤهلة إلى الكان 2019 في مجموعة ضمت كلًا من غينيا، أفريقيا الوسطى، رواندا، ونجح في الاحتفاظ بوصافة المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة، جمعهم من ثلاث انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة، أما عن تخصيرات الفريق للبطولة، فخاض المنتخب ثلاث وديات واحدة كانت منتخب أوغندا وخسروا هذه المواجهة بهدف دون رد، قبل أن يحققوا الفوز على حساب جزر القمر بثلاثية مقابل هدف، واختتموا التحضيرات بملاقاة المنتخب الزامبي.

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موعد مباراة المغرب ضد ساحل العاج والقنوات الناقلة

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