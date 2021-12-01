موعد مباراة المغرب القادمة في كأس العرب والقنوات الناقلة

يستعد منتخب المغرب لمباراة قوية تجمعه بنظيره الأردني، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2021، المُقامة بدولة قطر.

وكشّر المنتخب المغربي عن أنيابه في المباراة الأولى أمام فلسطين، بعدما سحق الفدائي بأربعة أهداف نظيفة وضعته على صدارة المجموعة.

الآن سيكون هدف كتيبة المدرب حسين عموتة مواصلة التألق بمنتخب من يحتوي على كوكبة من أفضل اللاعبين في البطولة، وإن كان الند المقبل ليس بالسهل، وهو الأردن بقيادة عدنان حمد.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة المغرب والأردن وما هي القنوات الناقلة؟

متى مباراة المغرب القادمة في كأس العرب؟

موعد مباراة المغرب أمام الأردن في كأس العرب 2021 هو الأحد الموافق 4 ديسمبر 2021، بملعب أحمد بن علي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر صباحًا بتوقيت المغرب، الثانية عشر مساءً بتوقيت الأردن.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب والأردن؟

قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لكأس العرب 2021، وخصصت قناتي beIN SPORTS 1 وbeIN SPORTS 2 لتغطية جميع المباريات.

ستتمكن من مشاهدة مباراة المغرب والأردن عن طريق القناتين دون تشفير، كذلك يمكنك متابعتها من خلال خدمة البث المباشر عبر موقع جول.