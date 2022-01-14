موعد مباراة المغرب القادمة في كأس الأمم الإفريقية 2021 والقنوات الناقلة

يختتم منتخب المغرب، مبارياته في دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره منتخب الجابون، على ملعب أحمدو أهيدجو.

أسود الأطلس بقائمة مكتملة الأركان يدخلون والهدف واضح ولا غيره، التتويج بلقب الكان الغائب منذ عقود عن المغرب، خصوصًا وأن الجيل الحالي أقل ما يوصف بالذهبي.

وضمن المنتخب المغربي، الوصول إلى دور الـ 16 من البطولة، والآن سيعمل على التأهل كمتصدر للمجموعة وإراحة بعض من العناصر الأساسية في الفريق، قبل الدور القادم.

على الجانب الآخر منتخب الجابونوضع قدمًا ونصف في دور الـ 16 من البطولة، وسيهدف للخروج بنتيجة إيجابية أمام أسود الأطلس لضمان التأهل، إذ يكفيه نقطة وحيدة لتأكيد التأهل.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

إذًا، ما هو موعد مباراة المغرب القادمة ضد الجابون بعد التغلب على غانا وجزر القمر وكيف يمكنك متابعتها؟ جول يمنحك كل التفاصيل..

ما هو موعد مباراة المغرب القادمة ضد الجابون؟

موعد مباراة المغرب وجزر القمر هو يوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022، بملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياويندي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجابون؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت، حقوق بث إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر شاشتها، وقد خصصت قناتي beIN Sports Max 1 و beIN Sports Max 2 لنقل مباريات البطولة.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها على موقع جول، عن طريق خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.