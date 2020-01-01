موعد مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى العودة في تصفيات كأس الأمم والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب المغرب أمام جمهورية إفريقيا الوسطى في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022، والتي تستضيفها الكاميرون في شهر يناير

يرتحل منتخب المغرب إلى مدينة دوالا لمواجهة جمهورية إفريقيا الوسطى على ملعب إعادة التوحيد، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.

وكان أسود الأطلس قد تمكنوا من الفوز في مباراة الجولة الثالثة على نفس الخصم بنتيجة أربعة أهداف لهدف، في مباراة كانت بطلها الأول حكيم زياش بإحرازه هدفين وصناعة آخر.

يحتل المنتخب المغربي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي خلفه منتخب موريتانيا برصيد 5 نقاط ثم منتخب إفريقيا الوسطى بـ4 نقاط، والفوز لكتيبة وحيد خاليلوزيتش يضمن لهم بصورة كبيرة التواجد في الكاميرون 2022.

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تجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس الأمم قد تقرر تأجيلها لمدة عام بسبب فيروس كورونا، حيث ستقام في يناير 2022 بدلًا من 2021 لإنهاء التصفيات في موعدها الجديد ونظرًا لضغط المباريات الهائل.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة المنتخب المغربي وجمهورية إفريقيا الوسطى وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة منتخب المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى؟

موعد مباراة منتخب المغرب أمام جمهورية إفريقيا الوسطى هو الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020، الموافق 2 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب إعادة التوحيد بمدينة دوالا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت المغرب، الثالثة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى؟

ستذاع مباراة المغرب ضد جمهورية إفريقيا الوسطى على قناة بي إن سبورتس، وسيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع خدمة البث المباشر للمباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المغرب - جمهورية إفريقيا الوسطى الثلاثاء 17 نوفمبر 2020،

2 ربيع الآخر 1442،

14:00 المغرب، 15:00 مصر beIN Sports HD 8 إعادة التوحيد

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب:

من المتوقع أن يُريح وحيد خاليلوزيتش أشرف حكيمي بعد إصابته في المباراة الماضية، مع اعتماده على نفس النسق التكتيكي المعتاد منه، ليلعب بالتشكيل الآتي: