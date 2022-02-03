موعد مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

يفتح ملعب أحميدو أهيدجو أبوابه لمباراة الكاميرون وبوركينا فاسو المحددة للمركزين الثالث والرابع ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

منتخب بوركينا فاسو خرج من البطولة من جاره السنغالي بالخسارة بثلاثة أهداف لهدف.

أما الكاميرون فخرجت على يد مصر بركلات الجزاء بعد انتهاء الأوقات الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي دون أهداف.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب نيجيريا كان صاحب المركز الثالث في أمم إفريقيا الماضية بمصر بعد التفوق على تونس.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو؟

موعد مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو المحددة للمركزين الثالث والرابع، السبت الموافق 5 فبراير 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون وبوركينا فاسو؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت، حقوق بث إذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية عبر شاشتها، وقد خصصت قناتي beIN Sports Max 1 و beIN Sports Max 2 لنقل مباريات البطولة.

وإن لم تستطع مشاهدة مباراة بوركينا فاسو والكاميرون عبر التلفاز، يمكنك متابعتها على موقع جول، عن طريق خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.