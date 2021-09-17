موعد مباراة الفيحاء والأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفيحاء في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الفيحاء، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والمقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

الأهلي هذا الموسم، يمر بانطلاقة سيئة للغاية، بعد مرور خمس جولات، لم يتذوق فيهم طعم الانتصار، واكتفى بالتعادل في الخمس مواجهات، يحتل بهم المركز العاشر.

بينما الفيحاء هذا الموسم، حاله أفضل من الراقي بكثير، إذ تمكن من الفوز بمباراتين، وتعادل مباراة وخسر مثلها، ويحتل المركز الخامس من سلم الترتيب.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الفيحاء والأهلي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي القادمة؟

موعد مباراة الأهلي والفيحاء هو يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، الموافق 16 صفر 1443.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الفيحاء؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الفيحاء مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

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