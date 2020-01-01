موعد مباراة العين ضد سباهان، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة العين القادمة في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا أمام سباهان الإيراني، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستعد العين لبداية قوية في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، عندما يستضيف سباهان أصفهان الإيراني، وذلك يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 17 جمادي الآخر 1441 هجريًا، وسيقام اللقاء على ملعب هزاع بن زايد.

يسعى العين للتتويج باللقب من أجل المشاركة مجددًا في كأس العالم للأندية بصفته حامل اللقب، بعد أن كانت مشاركته الأخيرة مميزة للغاية وخسر النهائي أمام ريال مدريد، وكذلك لتعويض الموسم السئ الذي يمر به في الدوري، حيث يحتل الفريق الترتيب الخامس في الوقت الراهن.

في المقابل، يحتل سباهان أصفهان المركز الثاني في الدوري الإيراني، وسيحاول تحقيق بداية قوية للغاية خاصًة وأن المجموعة التي يقع فيها الفريق صعبة للغاية وتضم معه فربقي النصر السعودي والسد القطري، لذا خسارة أي نقطة قد يكون من الصعب للغاية تعويضها في ما بعد.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة العين ضد سباهان والقنوات الناقلة..

موعد مباراة العين ضد سباهان والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة العين - سباهان هزاع بن زايد الثلاثاء 11 فبراير 2020،

17 جمادي الآخر 1441،

16:50 مصر، 18:50 الإمارات beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للعين

لن يفتقد العين لأي لاعب في مواجهة سباهان الإيراني في أولى مباريات دور المجموعات، وتبدو تشكيلة العملاق الإماراتي جاهزة من أجل بداية قوية.

من المنتظر أن يعتمد بيدرو إيمانويل على طريقة لعب 4/2/3/1، بتواجد خالد عيسى في حراسة المرمى، وخط دفاع مكون من الرباعي سعيد جمعة، شيوتاني، إسماعيل أحمد وسالم عبد الله، في خط الوسط هناك بارمان ويحيى محمد، على الأطراف هناك بندر محمد وكايو كانيدو، في العمق محمد عبد الرحمن وأمامه كودجو لابا.



التشكيل | 4-2-3-1

خالد عيسى

سالم عبد الله - إسماعيل أحمد - تاسوكاسا شيوتاني- سعيد جمعة

أحمد بارمان - يحيى نادر

كايو كانيدو - محمد عبد الرحمن - بندر محمد

كودجو لابا

الغيابات والتشكيل المتوقع لسباهان

ستكون تشكيلة سباهان بطل إيران جاهزة كاملًة من أجل المباراة الصعبة التي تنتظره ضد العين الإماراتي في أولى جولات دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

سيعتمد الإيراني أمير قلعة نويي على طريقة 4/3/3، بتواجد نيازماند في حراسة المرمى، خط الدفاع مكون من الرباعي سعيد آغائي، مورتيزا منصوري، شايان مصلح، محمد طيبي وفي خط الوسط الثلاثي فلاديمير كومان، محسن مسلمان، نورافكن وفي المقدمة الثلاثي قرباني، محمد رضا حسيني وسجاد شهب زاده.

التشكيل | 4-3-3

بايام نيازماند