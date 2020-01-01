موعد مباراة العين ضد السد الإياب في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السد أمام العين في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

مباراة مثيرة للغاية ستجمع بين قطبين من أهم أقطاب آسيا، السد أمام العين في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب جاسم بن حمد بقطر.

وتُستكمل منافسات البطولة الآسيوية لمنطقة الغرب على الأراضي القطرية بعد تأجيلها في الأشهر الماضية بسبب فيروس كورونا، على أن تقام كافة المباريات بدون حضور جماهيري.

والتقى السد مع العين في الجولة الثالثة يوم الثلاثاء، حيث كانت المباراة بينهما مثيرة للغاية وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

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هذه النتيجة جعلت النادي القطري يحافظ على صدارته مؤقتًا برصيد 5 نقاط، بينما كسب النادي الإماراتي أول نقاطه وبقيّ أيضًا في مؤخرة ترتيب المجموعة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الإياب (الجولة الرابعة) بين السد والعين والقنوات الناقلة.

فيديو: أهداف مباراة العين والسد في دوري أبطال آسيا 2021

ما هو موعد مباراة العين ضد السد؟

يلتقي العين مع السد يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020، الموافق 1 صفر 1442 هجريًا، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت السعودية وقطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة العين ضد السد؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports وكذلك قنوات الدوري والكأس.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة السد - العين جاسم بن حمد الجمعة 18 سبتمبر 2020،

1 صفر 1442،

19:00 الإمارات، 18:00 قطر والسعودية beIN SPORTS HD

الدوري والكأس

ما هو التشكيل المتوقع للسد؟

لا غيابات في صفوف السد قبل مباراة العين، وسيكون الفريق كامل العدد.

حسن الهيدوس : لم نظهر بالصورة المطلوبة وسنعمل على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة#السد #قطرhttps://t.co/XoKZ2LgYPf pic.twitter.com/WKup6Lj159 — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) September 15, 2020

سيبدأ تشافي بطريقته المعتادة وتشكيله الأساسي، حيث الشيب في حراسة المرمى، طارق سلمان وبوعلام خوخي وبيدرو ميجيل وياسر أبوبكر في الدفاع، جابي ويونج في محور الوسط، أكرم عفيف وحسن الهيدوس ونام تاي هي وسيقود الهجوم بغداد بونجاح.

التشكيل | 4-2-3-1

سعد الشيب

ياسر أبوبكر - طارق سلمان - بوعلام خوخي - بيدرو ميجيل

سانتي كازورلا - جونج وو يونج

أكرم عفيف - نام تاي هي - حسن الهيدوس

بغداد بونجاح

ما هو التشكيل المتوقع للعين؟

يتوقع أن يعتمد بيدرو إيمانويل على تشكيلته المعتادة بخالد عيسى في حراسة المرمى وأمامه شيوتاني مع أحمد بارمان في منتصف الملعب وفي الهجوم الهداف لابا كودجو.

الاتحاد الآسيوي يختار لاعب الزعيم لابا كودجو أفضل لاعب في المباراة ضمن منافسات الجولة الـ3 من مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020 #نادي_العين pic.twitter.com/aUzhyirPM5 — نادي العين (@alainfcae) September 15, 2020

التشكيل | 4-2-3-1

خالد عيسى

بندر محمد - تسوكاسا شيوتاني - محمد علي شاكر - سالم عبد الله

محمد عبد الرحمن - أحمد بارمان

بالازس دزسودزساك - باوريزان إسلام خان - كايو

لابا كودجو