موعد مباراة العراق ضد البحرين، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة العراق ضد البحرين في نصف نهائي كأس الخليج 24، وما هي القنوات الناقلة وتعرف على أبرز الغيابات والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين..

سيحتضن ملعب خليفة الدولي مباراة كبيرة في نصف نهائي كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين، عندما يلتقي منتخب العراق أمام منتخب البحرين مساء الخميس 5 ديسمبر 2019، الموافق 8 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

منتخب العراق هو المنتخب الأكثر إقناعًا طوال البطولة حتى الآن، حيث حقق انتصارين بأداء مذهل أمام قطر ثم الإمارات، وأراح لاعبيه الأساسيين أمام اليمن واكتفى بالتعادل السلبي.

كان أسود الرافدين هم أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بينما على النقيض، تأجل تأهل منتخب البحين إلى اللحظات الأخيرة بعدما هُزِمت عمان على يد السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف وفاز هو برباعية على الكويت.

ستكون أعين منتخب العراق على التتويج ولا شيء سواه، في الوقت الذي يسعى فيه المنتخب العماني إلى الحفاظ على لقبه الذي توِّج به في البطولة الأخيرة على حساب منتخب الإمارات، مما يبشر بمباراة عظيمة المستوى بين فريقين من الأقوى في القارة الآسيوية.

الآن نتعرف على موعد مباراة العراق ضد عمان، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة العراق ضد البحرين والقنوات الناقلة

ترتيب مجموعات وجدول مباريات خليجي 24 والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة العراق - البحرين ستاد خليفة الخميس 5 ديسمبر 2019،

8 ربيع الآخر 1441،

17:30 بتوقيت العراق، 18:30 بتوقيت عمان لم يحدد بعد KSA SPORTS HD

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الغيابات والتشكيل المتوقع للعراق

لن يفتقد المنتخب العراقي أي لاعب للإصابة أو الإيقاف في مباراته ضد منتخب عمان في نصف نهائيكأس الخليج 24، وسيكون الفريق كمل العدد وعينه على الفوز الثمين الذي سيضمن تواجدهم في النهائي

يدخل كاتانيتش مدرب أسود الرافدين بنفس التشكيل المعتاد للمنتخب وهو (3-4-2-1)، وسيدفع بكل من سعد ناطق، أحمد إبراهيم وريبين سولاقا في قلب الدفاع، بينما سيقود هجوم منتخب العراق اللاعب مهند علي وخلفه كلٌا من أحمد ياسين، همام طارق وحسين السعيدي.

التشكيل | 3-4-2-1

محمد حميد فرحان

سعد ناطق - ريبين سولاقا - أحمد إبراهيم

علي عدنان - أمجد عطوان - صفاء عبد الله - علاء مهاوي

بشار رسن - همام طارق

مهند علي