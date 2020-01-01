موعد مباراة الشرطة والوحدة في دوري أبطال آسيا، القنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الشرطة العراقي والوحدة الإماراتي في الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا، والقنوات الناقلة

يستعد نادي الشرطة العراقي لملاقاة نادي الوحدة الإماراتي في مدينة آربيل العراقية يوم الإثنين 17 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 22 جمادي الآخر 1441 هجرياً في إطار منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا والتي تضم نادي إستقلال طهران الإيراني ونادي أهلي جدة السعودي.

الشرطة العراقي نجح في إفتتاح منافسات المجموعة التعادل مع استقلال إيران بنتيجة 1/1 في مفاجأة كبيرة جعلت حسابات المجموعة تتعقد بشكل مبكر بين كل أطرافها، بينما الوحدة الإماراتي تعادل أيضاً مع الأهلي السعودي بنتيجة 1/1.

مواجهة الطرفين ستحمل الكثير من الآمال لكليهما خاصة أن فوز أحدهما سيعطيه الثقة في المجموعة بشكل كبير لاستكمال أحلامه في التأهل عن هذه المجموعة التي تعني خروج أحد الكبيرين إما استقلال إيران أو الأهلي السعودي.

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موعد مباراة الشرطة والوحدة والقنوات الناقلة