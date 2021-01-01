موعد مباراة الشارقة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الشارقة ضد القوة الجوية في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب الشارقة، مباراة قوية وهامة، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، تجمع بين الشارقة الإماراتي، والقوة الجوية العراقي.

ويلعب الفريقان ضمن المجموعة الثانية في البطولة والتي تضم كل من، القوة الجوية، باختكور، الشارقة، تراكتور، وتستقبل الشارقة ثالث أكبر المدن الإماراتية مباريات المجموعة.

القوة الجوية يريد الدخول في أجواء المسابقة بقوة والخروج بنتيجة إيجابية أمام صاحب الأرض، بعد إقصاء الوحدة السعودي من مباراة الملحق بركلات الترجيح.

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على الجانب الآخر يتحصن الشارقة، بعامل الأرض لتحقيق الفوز وبداية المسابقة بالنقاط الثلاث لتساعده في مشواره ورحلته نحو التأهل.

وفي التقرير التالي سنستعرض معًا موعد مباراة الشارقة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا.

ما هو موعد مباراة الشارقة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا؟

موعد مباراة الشارقة والقوة الجوية هو الأربعاء الموافق 14 أبريل 2021، على استاد الشارقة في الإمارات.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والعراق.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشارقة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا؟

حتى الآن لم تعلن أي قناة حصولها على إذاعة المباريات، ولكن يمكن متابعتها عن طريق الإنترنت على منصة شركة الرياضة السعودية.

وإن لم تتمكن من الوصول أو مشاهدة المباراة بإمكانك متابعتها على موقع جول، عن طريق خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.