موعد مباراة السوبر المصري 2019، القنوات الناقلة والتذاكر

تعرف على موعد مباراة كأس السوبر المصري 2019 بين الأهلي والزمالك، القنوات الناقلة، التذاكر، الملعب، الأبطال السابقون وكل ما يخص ديربي القاهرة..

يستعد عشاق ومحبو كرة القدم العربية إلى بطولة كأس السوبر المصري، والتي من المقرر أن تجمع بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي، بصفته بطلًا للدوري، أمام الزمالك بطل الكأس.

ولطالما حظت مباريات السوبر المصري بالإثارة والندية بين الفريقين القاهريين، وتحديدًا على مدار السنوات الخمسة الماضية، عندما اكتسبت البطولة أهمية مضاعفة وباتت الملاذ الوحيد لدخول الجماهير للمدرجات.

المباراة الأخيرة التي جمعت بين الأهلي والزمالك في السوبر كانت في شهر سبتمبر الماضي على ملعب برج العرب، في مباراة تألق فيها المارد الأحمر وحقق اللقب على حساب الفارس الأبيض بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدفين.

هذه المباراة كانت محورية وفيصلية في مشوار كتيبة رينيه فايلر، في الوقت الذي كانت بداية النهاية للمدرب الصربي ميتشو حينها، مما يشرح ما تكنه القمة المصرية من أهمية وتأثير كبيرين على مختلف الأصعدة.

صراع تاريخي بين قطبي القاهرة، ودائمًا ما كانت مباراة السوبر مسرحًا لهذا التنافس الكبير بينهما، وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة كأس السوبر، القنوات الناقلة، الجوائز وغيرهم..

اقرأ أيضًا.. من هو بكاري جاساما؟ العدو الجديد لجمهور الأهلي في أفريقيا

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري 2019

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة السوبر سوف تقام مساء 20 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 27 جمادي الآخر 1441 هجريًا، في الإمارات العربية المتحدة وتحديدًا على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.

الكثير من اللغط صاحب موعد ومكان المباراة، قبل أن يُنهي الاتحاد المصري بإعلانه عليه، وتبدأ الجماهير فعليًا في حجز تذاكر المباراة والتي نفذت قبل أكثر من 20 يومًا عن القمة المرتقبة.

المباراة الملعب الموعد الأهلي - الزمالك محمد بن زايد بأبو ظبي الخميس 20 فبراير 2020،

27 جمادي الآخر 1441،

19:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت الإمارات

أين تُقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري 2019؟

الكثير من الدول العربية كانت مرشحة لأن تحتضن القمة المصرية، فامتلك الاتحاد المصري عروضًا من المملكة العربية السعودية وكذلك من دولة الكويت والبحرين.

استقرت الآراء في النهاية على إقامة السوبر في دولة الإمارات العربية المتحدة على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبو ظبي، وهي ليست المرة الأولى التي يُقام فيها السوبر على هذا الملعب تحديدًا.

ملعب محمد بن زايد كان مكان إقامة مباراة السوبر عام 2016، عندما فاز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما بدون أهداف.

وبشكل عام، فهذا هو السوبر الرابع الذي يخوضه الأهلي في الإمارات، فسبق وأن انتصر الأهلي بالبطولة مرتين على ملعب العين مرة على الزمالك في 2015 ومرة على حساب المصري في 2017.

ملعب محمد بن زايد هو ملعب متعدد الاستخدام يقع في أبوظبي عاصمة الإمارات . يتم استخدامه لمباريات كرة القدم . يتسع الملعب لجلوس 42 ألف متفرج، يعتبر الملعب الرسمي الذي يخوض فيه الجزيرة مبارياته.

اقرأ أيضًا..رسميًا - الصربي ميتشو مديرًا فنيًا لمنتخب زامبيا

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس السوبر المصري 2019؟

من المقرر أن تُنقل المباراة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، إلى جانب قناة أون سبورت المصرية وقناة تايم سبورتس المصرية.

أبو ظبي سبق لها وأن نقلت السوبر في النسخ الأخيرة التي أُقيمت في الإمارات، ودائمًا ما اشتهرت بتغطية مميزة، وعلى الأرجح سيحدث تعاون بينها وبين القنوات المصرية كما جرت العادة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأهلي - الزمالك الخميس 20 فبراير 2020،

27 جمادي الآخر 1441،

19:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت الإمارات أبو ظبي الرياضية

ON SPORTS

Time sports

سيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع تغطيةٍ مباشرةٍ ولحظة بلحظة لكافة أحداث وكواليس مباراتي كأس السوبر المصري 2019 وستبدأ فعالياته قبل انطلاق صافرة بداية كل مباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة تغطية النسخة العربية لموقع جول الأهلي - الزمالك اضغط هنا لمتابعة المباراة لحظة بلحظة

ما هي طرق شراء تذاكر كأس السوبر المصري 2019 وما هي الأسعار؟

يمكنك شراء تذاكر المباراة من خلال الضغط هنا.

يتبقى في الوقت الراهن عددًا قليلًا من التذاكر بعد طرحها منذ مدة، ويتهافت جمهور العملاقين عليها كما جرت العادة.

أما عن الأسعار فجاءت على النحو التالي:

الفئة السعر فئة كبار الزوار 2150 جنيه مصري (500 درهم إماراتي) فئة 1 مميزة 1510 جنيه مصري (350 درهم إماراتي) فئة 1 860 جنيه مصري (200 درهم إماراتي) فئة 2 645 جنيه مصري (150 درهم إماراتي) فئة 3 325 جنيه مصري (75 درهم إماراتي) فئة 4 215 جنيه مصري (50 درهم إماراتي)

ما هي جوائز بطولة كأس السوبر المصري 2019؟

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن زيادة جوائز بطولة كأس السوبر المصري بصورة كبيرة هذا العام لتكون على النحو التالي:

الفئة الجائزة البطل مليون و160 ألف جنيه (500 ألف درهم إماراتي) الوصيف 800 ألف جنيه (350 ألف درهم إماراتي)

الأبطال السابقون لبطولة كأس السوبر المصري

انطلقت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001 بمباراة بين الزمالك وغزل المحلة، وتمكن حينها الزمالك من تحقيق الانتصار والتتويج بأول نسخة.

الأهلي هو حامل الرقم القياسي في هذه البطولة، حيث حققها في 11 نسخة من أصل 16 نسخة أقيمت، ويأتي الفارس الأبيض ثانيًا بـ3 مرات، ثم حرس الحدود والمقاولون العرب ببطولة لكل منهما.

الأهلي أيضًا هو حامل لقب آخر نسختين، ففاز على المصري عام 2017 في دبي، قبل أن يفوز على الزمالك في النسخة الأخيرة في سبتمبر الماضي على ملعب برج العرب بثلاثة أهداف لهدفين.