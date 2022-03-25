موعد مباراة السنغال ومصر الإياب في تصفيات كأس العالم 2022

يستقبل ملعب ديامينياديو الأوليمبي، مباراة الإياب بين مصر والسنغال، في المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

المنتخب المصري، حسم مباراة الذهاب لصالحه بالفوز بهدف دون رد، وسيهدف للخروج بنتيجة إيجابية من المباراة لتحقيق الحلم بالوصول لمونديال قطر للعام الثاني على التوالي.

على الجانب الآخر كتيبة السنغال، ستتسلح بالأرض والجمهور لمواجهة طموح الفراعنة، والفوز بأكثر من هدف في المباراة لخطف بطاقة الوصول إلى كأس العالم 2022.

جدول مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

وفي التقرير الآتي يطلعكم جول على موعد مباراة السنغال ومصر في تصفيات كأس العالم 2022.

ما هو موعد مباراة السنغال ومصر في تصفيات كأس العالم 2022؟

تُقام مباراة الإياب بين السنغال ومصر يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 على ملعب ديامينياديو الأوليمبي.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السنغال ومصر في تصفيات كأس العالم 2022؟

تذاع مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات أون تايم سبورت، وستُنقل مباراة السنغال ومصر عبر شاشتها.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.