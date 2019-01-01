موعد مباراة السنغال ضد تونس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة منتخب السنغال ضد منتخب تونس في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح استاد الدفاع الجوي أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين منتخب السنغال ومنتخب تونس يوم الأحد 14 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 11 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.

عبر أسود التيرانجا إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب المنتخب البنيني بهدف دون رد، ويقدم المنتخب أداء مميز بدايةً من دور المجموعات، بعدما نجح في التأهل كثاني مجموعة برصيد ست نقاط، من انتصار في بداية المشوار في على حساب المنتخب التنزاني بهدفين نظيفيين، وفوز بثلاثة أهداف مقابل لاشيء على حساب منتخب كينيا، قبل أن يتلقى خسارة أمام منتخب الجزائر بهدف نظيف في الجولة الثانية.

تأهل منتخب تونس إلى المربع الذهبي بانتصار مريح على منتخب مدغشقر بثلاثية دون رد، ونجح نسور قرطاج في العبور إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للمرة الأولي منذ 15 عامًا، وتحديدًا منذ نسخة 2004 التي أقيمت على أرضه والتي تُوج بلقبها، أكثر المتفائلين لم يتوقعوا وصول المنتخب التونسي إلى هذا الدور خاصةً بعد الأداء السيء الذي قُدم في دور المجموعات، لم يحقق الفريق الانتصار في أي مباراة وتعادل في الثلاث مباريات أمام كلًا من مالي، أنجولا، موريتانيا.

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موعد مباراة السنغال ضد تونس والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة السنغال - تونس استاد الدفاع الجوي الأحد 14 يوليو 2019 ميلادياً،

11 ذو القعدة 1440 هجرياً، 18:00 مصر، 19:00 السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS Max HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب السنغال

المركز قائمة منتخب السنغال حراسة المرمى عبد الله ديالو، ألفريد جوميس، إدوارد ميندي الدفاع لاميني جاساما، خاليدو كوليبالي، ساليف ساني، ساليو سيس، موسى واجوي، يوسف سابالي، بابي أبو سيسيه الوسط إدريسا جايي، شيخو كوياتي، ألفريد ندياي، هنري سايفيت، بادو ندياي، كريبين دياتا، سيدي سار الهجوم ساديو ماني، موسى كوناتي، كيتا بالدي، إسماعيلا سار، مباي نيانج، مباي دياني، سانتي نجوم، سادا تيوب

لن يفتقد منتخب أسود التيرانجا أي لاعب في مباراة لقاء تونس في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب أليو سيسيه.

من المتوقع أن يبدأ المدرب السنغالي بطريقته المعتادة منذ انطلاق البطولة، وسيدفع بألفريد جوميس في حراسة المرمى، وسيعتمد على خاليدو كوليبالي وشيخو كوياتي كثنائي قلب دفاع، وسيتواجد بادو ندياي وإدريسا جاي في مركز خط الوسط المدافع، وسيقود خط الهجوم مباي نيانج وخلفه ساديو ماني وهنري سايفين وإسماعيلا سار.

التشكيل | 4-2-3-1

ألفريد جوميس

يوسف سابالي - خاليدو كوليبالي - شيخو كوياتي - لاميني جاساما

بادو ندياي - إدريسا جاي

ساديو ماني - هنري سايفيت - إسماعيلا سار

مباي نيانج

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب تونس

المركز قائمة منتخب تونس حراسة المرمى فاروق بن مصطفى ، معز بن شريفية، معز حسن. الدفاع نسيم هنيد، ياسين مرياح، ديلان برون، محمد دراغر، وجدي كشريدة، أيمن بن محمد، أسامة الحدادي، كريم العواضي ، رامي البدوي الوسط الفرجاني ساسي، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، مارك اللمطي، يوسف المساكني، نعيم السليتي الهجوم بسام الصرارفي، أنيس البدري، طه ياسين الخنيسي، وهبي الخزري، فراس شواط

لا يوجد غيابات في صفوف المنتخب التونسي قبل موقعة نصف النهائي أمام السنغال بسبب الإيقاف فى ربع نهائي من البطولة الأفريقية، لكن يستمر غياب الظهير الأيسر لنسور قرطاج أيمن بن محمد ويوسف المساكني للإصابة.

سيدخل المدرب الفرنسي هذه المباراة بنفس التشكيل الذي بدأ بها البطولة، وسيدفع بالثنائي ياسين مرياح، ديلان برون في قلب الدفاع، وسيتولى قيادة هجوم نسور قرطاج في هذا اللقاء الثلاثي طه ياسين الخنيسي، وهبي الخزري، يوسف المساكني.

التشكيل | 4-3-3