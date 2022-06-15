موعد مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السعودية وأوزبكستان في المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والقنوات الناقلة..

يستضيف ملعب "ميلي ستاديوم" في مدينة طشقند، مباراة السعودية وأوزبكستان، في نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها أوزبكستان.

المنتخب السعودي نجح في التأهل إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، للمرة الثانية على التوالي، بعد مسيرة رائعة في النسخة الحالية من البطولة.

وتصدر المنتخب السعودي للشباب ترتيب فرق المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، من فوزين وتعادل، وفي الدور ربع النهائي حقق على فيتنام بهدفين نظيفين، وهي ذات النتيجة التي فاز بها على أستراليا في نصف النهائي.

أما منتخب أوزبكستان، فقد تصدر هو الآخر ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، وفي الدور ربع النهائي تخطى عقبة العراق، بعد الفوز على "أسود الرافدين" بنتيجة 3-2 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، وفي نصف النهائي فاز أصحاب الأرض على اليابان بهدفين دون رد.

ويسعى المنتخب السعودي للشباب إلى محاولة تحقيق أول لقب له في كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد أن سبق له خوض النهائي في مناسبتين سابقتين في 2014 و2020 اكتفى خلالهما بالوصافة.

أما منتخب أوزبكستان، فيسعى إلى تحقيق اللقب الثاني له، بعد أن حقق البطولة في 2018 على حساب فيتنام.

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وفي التقرير التالي، نتعرف على موعد مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا؟

تقام مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا يوم الأحد 19 يونيو 2022، على ملعب "ميلي ستاديوم" في مدينة طشقند.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة مباريات البطولات الآسيوية عبر قنواتها، وستتواجد مباراة السعودية وأوزبكستان على شاشتها.

ومن المنتظر أن تذاع مباراة نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا عبر الشبكة الرياضية السعودية، وذلك داخل المملكة فقط.