موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في الجولة الرابعة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا ضد الصين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف ستاد الجوهرة المشعة بجدة المباراة الرابعة للمنتخب السعودي في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022، والتي ستكون ضد منتخب الصين.

فاز منتخب السعودية في آخر مبارياته على اليابان بهدف نظيف، ليواصل الانتصارات، وأصبح رصيده 9 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن أستراليا.

أما منتخب الصين، فقد خسر في أول مباراتين له، لكنه بدأ رحلة تصحيح المسار بفوز مثير على فيتنام في الجولة الثالثة بثلاثة أهداف، ليصبح رصيد الساموراي 3 نقاط في المركز الخامس.

جدول مباريات وترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة ضد الصين، وما هي القنوات الناقلة؟باقات الرياضة متوفرة الآن على شاهد VIP ، اختر باقتك وانطلق بشغفك لأبعد الحدود

ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في تصفيات كأس العالم 2022؟

تقام مباراة السعودية والصين في الجولة الرابعى من تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.