موعد مباراة السعودية والبرازيل في أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السعودية والبرازيل في الجولة الثالثة من دور مجموعات أولمبياد طوكيو 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ستاد سايتاما باليابان مباراة قوية بين المنتخب السعودي الأولمبي والمنتخب البرازيلي، وذلك في الجولة الثالثة من دور مجموعات أولمبياد طوكيو 2021.

خسر المنتخب السعودي في المباراة الأولى من منتخب كوت ديفوار بهدفين لهدف، وخسر أيضًا في المباراة الثانية من ألمانيا بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ليودع المسابقة من الدور الأول بتواجده في المركز الأخير من المجموعة دون نقاط.

يحتل المنتخب البرازيلي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن كوت ديفوار صاحبة المركز الثاني، وقد فاز في مباراته الأولى على الماكينات الألمانية وتعادل في الثانية مع وصيف المجموعة.

جدول مباريات وترتيب المنتخب السعودي الاولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

وسنتعرف في الأسطر التالية من موقع جول، على موعد مباراة السعودية والبرازيل والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة السعودية والبرازيل في أولمبياد طوكيو؟

موعد مباراة السعودية والبرازيل في أولمبياد طوكيو هو يوم الأربعاء 28 يوليو 2021، وستقام في ستاد سايتاما.

وستنطلق صافرة المباراة الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبرازيل؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق بث مباريات أولمبياد طوكيو 2021، وستقوم بإذاعة مباراة السعودية والبرازيل على قناة beIN SPORTS Xtra 2

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - البرازيل الأربعاء 28 يوليو 2021،

11:00 السعودية، 10:00 مصر beIN SPORTS Xtra 2 ستاد سايتاما

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي الأولمبي

من المتوقع أن يعتمد المدرب سعد الشهري على التشكيل الآتي..

📸| بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم @Yalmisehal , الأخضر يستعد للقاء البرازيل في ختام مباريات المجموعة الرابعة في أولمبياد #طوكيو2020 🦅 #كلنا_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/S9bcGo6rZ9 — Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) July 26, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

محمد اليامي

ياسر الشهراني - عبد الإله العمري - عبد الباسط هندي - سعود عبد الحميد

سلمان الفرج - علي الحسن

سالم الدوسري - سامي النجعي - أيمن يحيى

عبد الله الحمدان

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل

سيغيب عن منتخب البرازيل دوجلاس لويز لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة كوت ديفوار، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب أندريه جاردين بالتشكيل الآتي..

Após chegar em Tóquio para a sequência dos Jogos Olímpicos, a #SeleçãoOlímpica realizou hoje o seu primeiro treinamento na capital japonesa. Confira algumas imagens da atividade! 🏅🇧🇷



📸: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/LKuNxULOwI — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 26, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

سانتوس

جيليرمي أرانا - دييجو كارلوس - نينو - داني ألفيش

برونو جيمارايش - ماتيوس هنريكي

كلاودينيو - ريتشارلسون - أنتوني

ماتيوس كونيا