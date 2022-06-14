موعد مباراة السعودية وأستراليا في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السعودية وأستراليا في نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والقنوات الناقلة..

يحتضن ملعب باختاكور المركزي في أوزبكستان مباراة السعودية وأستراليا، والتي تقام لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها أوزبكستان.منتخب السعودية تمكن من تصدر المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، متفوقًا على منتخب اليابان الذي امتلك الرصيد ذاته، وتمكن في الدور ربع النهائي من تحقيق فوز سهل على حساب منتخب فيتنام.

أما منتخب أستراليا، فقد تصدر المجموعة الثانية، بعد أن حصل على سبع نقاط، فيما تمكن في الدور ربع النهائي من الفوز على تركمنستان بهدف دون رد.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة السعودية وأستراليا وبيرو في نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة السعودية وأستراليا في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا؟

موعد مباراة السعودية وأستراليا في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا هو يوم الأربعاء 15 يونيو 2022، على ملعب باختاكور المركزي في أوزبكستان.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة مباريات البطولات الآسيوية عبر قنواتها، وستتواجد مباراة السعودية وأستراليا على شاشتها.

كما تذاع المباراة عبر قناة SSC السعودية، حسبما أعلنت الشبكة الرياضية السعودية عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.