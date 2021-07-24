موعد مباراة السعودية وألمانيا في أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السعودية وألمانيا في الجولة الثانية من دور مجموعات أولمبياد طوكيو 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ستاد يوكوهاما باليابان مباراة قوية بين المنتخب السعودي الأولمبي والمنتخب الألماني، وذلك في الجولة الثانية من دور مجموعات أولمبياد طوكيو 2021.

خسر المنتخب السعودي في المباراة الأولى من منتخب كوت ديفوار بهدفين لهدف، كذلك خسر منتخب ألمانيا من منتخب البرازيل في الجولة الأولى بأربعة أهدافٍ لهدفين.

يحتل المنتخب البرازيلي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن كوت ديفوار صاحبة المركز الثاني، فيما يقع المنتخب الألماني في قاع المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي صاحب المركز الثالث.

جدول مباريات ومجموعة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021

وسنتعرف في الأسطر التالية من موقع جول، على موعد مباراة السعودية وألمانيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة السعودية وألمانيا في أولمبياد طوكيو؟

موعد مباراة السعودية وألمانيا في أولمبياد طوكيو هو يوم الأحد 25 يوليو 2021، وستقام في ستاد يوكوهاما.

وستنطلق صافرة المباراة الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت السعودية، 1:30 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وألمانيا؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق بث مباريات أولمبياد طوكيو 2021، وستقوم بإذاعة مباراة السعودية وألمانيا على قناة beIN SPORTS 4K.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - ألمانيا الأحد 25 يوليو 2021،

14:30 السعودية، 13:30 مصر beIN SPORTS 4K ستاد يوكوهاما

التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبي السعودي

من المتوقع أن يعتمد المدرب سعد الشهري على التشكيل الآتي..

📸| منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت 23 عام يختتم استعداداته لمواجهة ألمانيا يوم غدٍ الأحد.



فالكم التوفيق يا صقور 🇸🇦 🦅 #طوكيو_2020 #كلنا_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/fAjxKlwP52 — Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) July 24, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

محمد اليامي

ياسر الشهراني - عبد الإله العمري - عبد الباسط هندي - سعود عبد الحميد

سلمان الفرج - علي الحسن

سالم الدوسري - سامي النجعي - أيمن يحيى

عبد الله الحمدان

التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا

سيغيب عن منتخب ألمانيا ماكسيميليان أرنولد لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة البرازيل، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب ستيفان كونتس بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

فلوريان مولر

دافيد راوم - فيليكس أودوخاي - أموس بيبر - بنيامين هنريكس

أنتون ستاش - إدوارد لوفين - أرني ماير

نديم أميري - ماكس كروزه - ماركو ريشتر