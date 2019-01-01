موعد مباراة السعودية ضد سنغافورة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة السعودية القادمة ضد سنغافورة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي تستضيفها مدينة الملك عبد الله الرياضية

أحمد جمال

تفتح مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابها لاستضافة مباراة تجمع بين السعودية وسنغافورة يوم الخميس 10 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 11 صفر 1441 هجريًا، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

سقط المنتخب السعودي فى فخ التعادل أمام منتخب اليمن بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب البحرين الوطني، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وبهذه النتيجة يحتل الأخضر المركز الرابع برصيد نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن سنغافورة صاحب صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.

يأتي منتخب سنغافورة في صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، حيث بدأ المنتخب مشواره بالتصفيات بتعادل أمام منتخب اليمن بنتيجة (2-2)، ثم استطاع تحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف أمام منتخب فلسطين الذي يحتل المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.

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موعد مباراة السعودية ضد سنغافورة والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة السعودية - سنغافورة ملعب الملك عبدالله الدولي الخميس 10 أكتوبر 2019 ،

11 صفر 1441،

20:00 السعودية، 19:00 مصر لم يتحدد بعد -

الغيابات والتشكيل المتوقع للسعودية

لا توجد غيابات في صفوف المنتخب السعودي في المباراة القادمة، بل شهدت القائمة عودة كلٌا من محمد البريك، سلمان الفرج، عبد الله عطيف وعبد العزيز البيشي مرة آخرى بعد عودتهم من الإصابة.

يدخل هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية بكل قوته نظراً لأهمية المباراة، وبطريقة (4-2-3-1) وبتشكيلة تضم كلٌا من:

التشكيل | 4-2-3-1