موعد مباراة السعودية ضد باراجواي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة منتخب السعودية ضد منتخب الباراجواي الودية ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023..

أحمد جمال

يفتح استاد جامعة الملك سعود أبوابة لاستضافة مباراة منتخب السعودية ضد منتخب باراجواي، في مباراة ودية ضمن استعداد الأخضر لاستكمال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، وذلك يوم الثلاثاء القادم 19 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 22 ربيع الأول 1441 هجرياً.

استطاع المنتخب السعودي أن يعود بالنتيجة بشكل رائع في المباراة السابقة بالجولة الرابعة أمام أوزبكستان لينتصر بنتيجة (3-2) خارج الديار، ليتصدر المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط وبفارق نقطتين عن المنتخب الأوزبكستاني، ويأتي ذلك بعدما تعادل أمام منتخب فلسطين ومنتخب اليمن.

ولكن على الرغم من الانتصار في المباراة السابقة إلا أن المنتخب السعودي يحتاج بالفعل لهذه المباراة الودية القوية، خاصة بسبب الأداء الغير مُقنع للجماهير العاشقة للأخض، ويأتي منتخب باراجواي من سلسلة من النتائج السيئة في مبارياته الودية الآخيرة، حيث انتصر على منتخب اليمن فقط، بينما هُزم على يد منتخب اليابان ومنتخب صربيا، وتعادل مع سلوفاكيا.

موعد مباراة السعودية ضد باراجواي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة السعودية - باراجواي استاد جامعة الملك سعود الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

22 ربيع الأول 1441

20:00 السعودية، 19:00 مصر الرياضية السعودية 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للسعودية

يغيب عن صفوف منتخب السعودية كلٌا من عبد الفتاح العسيري، عبد الله مادو والحارس عبد الله المعيوف للإصابة، ولا توجد غيابات آخرى في صفوف الأخضر السعودي في المباراة الودية القادمة ضد باراجوي.

— مرحبًا بمنتخب باراجواي في المملكة العربية السعودية للقاء الأخضر، الثلاثاء المقبل.

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Bienvenido a la selección de en el Reino de Arabia Saudí para enfrentar el Verde el próximo martes pic.twitter.com/fTBNshmM3B — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 15, 2019

يدخل المدرب صاحب الـ50 عامًا من أجل تجربة بعض العناصر المنضمة حديثًا للمنتخب ومن المتوقع ان يبدأ بمحمد العويس فى حراسة المرمي، وسيعتمد على الثنائي عمر هوساوي وزياد الصحفي في قلب الدفاع، بينما يتولى مسؤولية الهجوم اللاعب هارون كمارا.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

سلطان الغنام - عمر هوساوي - زياد الصحفي - ياسر الشهراني

هتان باهبري - محمد كنو

سالم الدوسري - سلمان الفرج - عبدالرحمن الدوسري

هارون كمارا

الغيابات والتشكيل المتوقع لباراجواي

لا توجد غيابات في صفوف منتخب باراجواي في اللقاء القادم أمام المنتخب السعودي، وستكون جميع الخيارات مُتاحة للمدرب إدورادو بريزو لتجربة لاعبيه.

يدخل المدرب صاحب الـ50 عامًا من أجل تجربة بعض العناصر الشابة والجديدة بالمنتخب، ومن المتوقع ان يبدأ بأنتوني سيلفا فى حراسة المرمي، والرباعي خورخي موريرا، فابيان بالبوينا، جوستافو جوميز وبلاس ريفيروس في خط الظهر، والإعتماد على داريو ليزكانو في الهجوم وخلفه أنخيل روميرو.

التشكيل | 4-2-3-1