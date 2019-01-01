موعد مباراة السعودية القادمة ضد فلسطين فى تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على موعد مباراة السعودية القادمة ضد فلسطين في الجولة الثالثة من تصفيات المؤهلة كأس العالم 2022

أحمد جمال

يفتح استاد فيصل الحسيني أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين السعودية وفلسطين يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 16 صفر 1441 هجرياً، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا بالصين 2023.

حقق المنتخب السعودي انتصارا رائعاً على منتخب سنغافورة بثلاثية نظيفة في الجولة السابقة، ليتصدر المجموعة الرابعة على الرغم من تعادله في الجولة الأولى أمام المنتخب اليمني، ولكنه يحتل الصدارة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب السنغافوري، وبالطبع يحتاج للفوز في المباراة القادمة ليستمر في الصدارة خاصة وأن جميع المنتخبات قريبة من بعضها البعض في عدد النقاط، وهو ما يعني أن أي تهاون ولو في نقطة واحدة من شأنها أن تُغير متصدر المجموعة في الجولة القادمة.

علي الجانب الآخر فقد قدم منتخب فلسطين إفتتاحية رائعة في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 عندما انتصر على منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد، ولكنه هُزم في الجولة السابقة على يد المنتخب السنغافوري بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب الأوزبكستاني صاحب المركز الثالث.

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