موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يحل المنتخب السعودي ضيفًا ثقيلاً على الصين في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

خسر الأخضر في آخر مبارياته من اليابان بهدفين دون رد، لكنه مازال على صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة، ولا يحتاج إلا للفوز على التنين للتأهل لكأس العالم 2022.

المنتخب الصيني انتهت آماله في التأهل بعد الخسارة من فيتنام في الجولة الأخيرة بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف، حيث تراجع للمركز الخامس برصيد 5 نقاطٍ فقط.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا والقنوات الناقلة.

كيف يتأهل منتخب السعودية إلى كأس العالم 2022؟

ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد الصين هو 24 مارس 2022.

لكن الموعد النهائي للمباراة لم يتحدد بعد، وسيتحدد بجانب الملعب قبل اللقاء بأسابيع.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

وستذاع مباراة السعودية والصين على القناة السابعة SSC7، كما يمكنك متابعتها عبر الإنترنت من خلال شاهد أو خدمة البث المباشر من جول.