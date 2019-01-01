موعد مباراة السعودية والبحرين في نهائي خليجي 24، القنوات الناقلة والتشكيل

تعرف على موعد مباراة السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24"، القنوات الناقلة للحدث وما هو التشكيل المتوقع؟

أحمد جمال

يفتح استاد خليفة الدولي أبوابه لاستضافة حدث غاية في الأهمية للملاعب العربية والخليجية خاصة، حيث يتقابل منتخب السعودية من جديد بمنتخب البحرين في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" ، وذلك يوم الأحد القادم 8 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 11 ربيع الآخر 1441 هجرياً.

استطاع الأخضر السعودي أن يصل إلى نهائي البطولة بعد مشوار غاية في الروعة قدمه لاعبي المنتخب بإدارته الفنية، حيث استطاع أن يتصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط ضمن المجموعة التي كان بها مُنافسه في هذه الليله وهو منتخب البحرين الذي صعد كوصيف برصيد 4 نقاط.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل استطاع منتخب السعودية أن يُقصي بطل آسيا والمُنظم للبطولة وهو المنتخب القطري في مباراة نصف نهائي كأس الخليج العربي ، بعدما انتصر بهدف دون رد، على الجانب الآخر استطاع المنتخب البحريني أن يتخطى المنتخب العراقي القوي عن طريق ركلات الترجيح، بعدما انتهى وقت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2-2).

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وعلى ذكر هذا التحدي القوي فيجب أن نُشير ونتحدث عن المباراة التي جمعت كلٌا من المنتخب السعودي و منتخب البحرين في دور المجموعات، والتي أنتهت لصالح الخُضر بهدفين دون رد، ولكن على رغم من أن المؤشرات تُشير لإقتراب منتخب السعودية للتتويج بالبطولة، إلا أن المنتخب البحريني منتخب رائع وقوي وله باع كبير في المفاجأت.

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف على موعد مباراة منتخب السعودية ضد منتخب البحرين في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

نهائي كأس الخليج العربي 2019: الموعد، القنوات الناقلة والملعب المستضيف

موعد مباراة السعودية ضد البحرين والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة البحرين - السعودية استاد عبد الله بن خليفة الأحد 8 ديسمبر 2019،

11 ربيع الآخر 1441،

19:00 السعودية والبحرين، 20:00 الإمارات KSA SPORTS HD

قنوات الكأس

SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع للسعودية

لن يفتقد المنتخب السعودي أي لاعب في لقاء البحرين في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" بداعي الإصابة أو الإيقاف، وسيكون جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد من أجل مهمة العودة بالكأس من جديد.

من المتوقع أن يبدأ المدرب هيرفي رينار بنفس الطريقة التي يعتاد عليها الفريق، والإعتماد على زياد الصحفي ومحمد الخبراني في قلب الدفاع، أمامهم كلٌا من سلمان الفرج، محمد كنو وعبد الله عطيف، فيما يستولى سالم الدوسري، هتان باهبري وعبد الله الحمدان مسؤولية الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

فواز القرني

ياسر الشهراني - زياد الصحفي - محمد الخبراني - سعود عبد الحميد

سلمان الفرج - محمد كنو - عبد الله عطيف

سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - هتان باهبري

الغيابات والتشكيل المتوقع البحرين

لاتوجد غيابات في صفوف منتخب البحرين قبل مواجهة السعودية في نهائي كأس الخليج " خليجي 24 "، وسيكون الفريق كامل العدد في المباراة.

يبدأ المدرب هيليو سوزا بنفس الطريقة التي أعتاد عليها المنتخب، حيث يسدفع بسيد علوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي سيد مهدي باقر، أحمد نبيل سيد رضا عيسى وراشد الحوطي، وسيدفع بعلي حرم وجاسم الشيخ كمحوري وسط، وأمامهم الثلاثي مهدي الحميدان وكميل الأسود وعلي مدن، وسيتواجد محمد الرميحي وحيدًا في الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1