موعد مباراة السد ضد هينجين سبورت، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة السد القطري أمام هينجين سبورت في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2019 والمقامة في قطر، وما هي القنوات الناقلة لهذا الحدث؟

يستقبل ستاد جسم بن حامد بالعاصمة القطرية الدوحة، مباراة السد أمام هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، في مباراة تقام ضمن الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية، مساء الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 14 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

السد يشارك في هذه البطولة كممثل عن الدولة المستضيفة قطر، باعتباره حامل للقب الدوري القطري، والذي حصده العام الماضي بعد منافسة شرسة مع الدحيل، لكن كتيبة البرتغالي جيسوالدو فيريرا أمنت اللقب إلى خزائن الزعيم القطري.

أما هينجين سبورت سيشارك بصفته بطل أوقيانوسيا، وهذه هي المشاركة الأولى له في التاريخ ببطولة كأس العالم للأندية، وبشكل عام فقد اعتاد المتابعون على أن يكون ممثل أوقيانوسيا في أغلب الأحيان فريق نيوزيلندي، لكن هذه المرة هينجين غيّر العرف السائد.

ولا يعيش السد أفضل فتراته حاليًا رفقة مدربه تشافي هيرنانديز، حيث يُقاسي الفريق بعض الهزائم المحلية التي بثت بعض التوتر في صفوف الزعيم، وستكون بطولة كأس العالم للأندية فرصة جيدة لمصالحة الجماهير عن خيبات الأمل المتتالية.

يجدر الإشارة في النهاية إلى أن الفائز من هذه المباراة سوف يلتقي بفريق مونتيري المكسيكي في الدور الثاني، ثم الفائز بينهما يلاقي بطل دوري أبطال أوروبا، ليفربول في نصف النهائي.

الآن نتعرف على موعد مباراة السد ضد هينجين سبورت، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

موعد مباراة السد ضد هينجين سبورت والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة السد - هينجين سبورت استاد جاسم بن حمد بنادي السد الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

14 ربيع الآخر 1441،

20:30 بتوقيت قطر والسعودية، 19:00 بتوقيت مصر لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للسد

لا توجد غيابات في صفوف السد، وسيخوض الفريق مباراة هينجين سبورت وهو كامل الصفوف وجميع الأوراق متاحة أمام المدرب تشافي.

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ومن المتوقع أن يبدأ تشافي بطريقته المعتادة (3-4-3) حيث سعد الشيب في حراسة المرمى وثلاثي دفاعي بقيادة خوخي بوعلام ومنتصف ملعب يتزعمه جابي وفي الأمام بغداد بونجاح وأكرم عفيف كما جرت العادة.

التشكيل | 3-4-3

سعد الشيب

عبد الكريم حسن - خوخي بو علام - طارق سلمان

سالم الهاجري - جابي - يونج جو - حسن الهيدوس

أكرم عفيف - بغداد بونجاح - نام تاي هي

