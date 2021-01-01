موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستقبل الزمالك بستاد القاهرة الدولي نظيره طلائع الجيش، في مباراة ستقام بينهما لحساب الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يعيش فترة مميزة في الآونة الأخيرة بعدما انتصر في آخر مباراتين على سموحة وإنبي، الأمر الذي جعله يتقاسم الوصافة مع غريمه التقليدي الأهلي، وبفارق نقطة عن المتصدر الجونة.

صحيح أن القلعة البيضاء تعيش حالة من القلق بشأن مستقبل الثنائي فرجاني ساسي ومصطفى محمد، لكن الأمور على الصعيد الفني مميزة للغاية بعدما نجح إمام عاشور في سد فراغ التونسي، وعمر السعيد في تعويض مهاجم مصر الأول حاليًا.

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طلائع الجيش من جهته ليس في أفضل أحواله، فلم يتمكن النادي العريق من تحقيق أي فوز حتى الآن، ويمتلك نقطة واحدة جناها من تعادل يتيم وأربع هزائم آخرهم أمام الاتحاد السكندري في اللحظات الأخيرة الجولة الماضية.

ووجبت الإشارة إلى أن المباراة تحمل طابعًا ثأريًا بالنسبة لكتيبة جايمي باتشيكو بعد أن قام الجيش بإقصائهم من نصف نهائي بطولة كأس مصر الشهر الماضي بالفوز عليهم بملعب برج العرب بثلاثية لهدف.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش؟

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش هو السبت الموافق 9 يناير 2021، على أن يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.