موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد حرس الحدود في الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، وما هي القنوات الناقلة؟

يحلّ الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره حرس الحدود يوم الإثنين المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، وذلك في إطار الجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وستكون هذه هي البروفة الأخيرة للفارس الأبيض قبل المعترك الأهم على الإطلاق، عندما يسافر إلى المغرب من أجل مواجهة الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

من الناحية العملية يُعد حرس الحدود هو النادي الأقرب لمصاحبة طنطا ونادي مصر إلى الدرجة الثانية، ولا بديل أمامه سوى الفوز، لذلك فيتوقع أن تقدم كتيبة طارق العشري مباراة قوية خصوصًا بعد الخسارة الجولة الماضية من أسوان.

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على الأرجح سيضطر جايمي باتشيكو إلى الاعتماد على البدلاء في المباراة خشية الإصابات خصوصًا مع الضغط الهائل في المباريات على مدار آخر أسبوعين، مع التطعيم ببعض اللاعبين الأساسيين للوقوف على مدى استعداد الجميع لقمة الرجاء.

ووجبت الإشارة إلى أن الفوز على الحرس ليس برفاهية للزمالك، فأي نتيجة غير تحقيق الثلاث نقاط من شأنها إقحام نادي ميت عقبة في حسابات غليظة مع بيراميدز لتحديد صاحب مركز الوصافة المؤهل لأبطال إفريقيا الموسم المقبل.

في هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود؟

تقام مباراة الزمالك أمام حرس الحدود مساء الإثنين الموافق 12 أكتوبر 2020، على ملعب المكس بمدينة الإسكندرية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك وحرس الحدود على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.