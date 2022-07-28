موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد بيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022 والقنوات الناقلة.

يستضيف ستاد القاهرة، مباراة كبيرة وقوية تجمع بين نادي الزمالك أمام نادي بيراميدز في قمة الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

فاز الزمالك على فيوتشر في الجولة 27 بهدف دون رد، ليواصل الابتعاد بالصدارة من جديد برصيد 63 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز و9 نقاط عن الأهلي.

أما نادي بيراميدز فقد فاز على البنك الأهلي بهدف دون رد في الجولة الماضية، وحافظ على المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.

وسيهدف كل من الفريقين، إلى الخروج بنقاط كاملة، إذ يريد الزمالك الاحتفاظ بالصدارة وتحقيق لقب الدوري الثاني على التوالي، بينما يأمل بيراميدز في خطف الصدارة من الفارس الأبيض وتحقيق لقبه الأول في التاريخ.

والآن نتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والتي تقام ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري 2021-22 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك وبيراميدز؟

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز هو يوم الإثنين 1 أغسطس 2022 في ستاد القاهرة.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.